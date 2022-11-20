Предварительная явка избирателей на президентских выборах в Казахстане составила 69,43%

Заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров озвучил предварительные результаты явки избирателей по стране, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«По республике голосование на участках закончилось в 20.00 часов. В соответствии с границами часовых поясов на территории республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 ч. по времени столицы. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.00 часов времени столицы 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал Константин Петров на брифинге в ЦИКе.

Напомним, что в воскресенье в Казахстане состоялось голосование на президентских выборах.