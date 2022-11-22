Казахстан планирует реализацию проектов в Азербайджане для поддержки развития освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует реализацию проектов в Азербайджане для поддержки развития освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сказал журналистам на брифинге в посольстве Казахстана в Азербайджане казахстанский политический деятель, депутат Айдос Сарым, передает Trend.

«Нашими общими усилиями мы будем вкладываться в Карабах. Казахстан уже сегодня взял на себя обязательство построить детский культурно-научный центр в Карабахе, где будет обучаться 600 детей. Я думаю, в будущем таких проектов будет больше», - сказал Сарым.

Политолог также отметил, что на данный момент в Казахстане действует 500 компаний с азербайджанским капиталом.

«Я надеюсь, что в скором времени число компаний с казахстанским капиталом в Азербайджане увеличится», - сказал он.

Отметим, что сегодня объем инвестиций Азербайджана в Казахстан достиг 204 миллионов долларов, размер казахстанских инвестиций в Азербайджан равен 100 миллионам долларов.