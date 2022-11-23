В Казахстане более 50% субъектов малого и микро-бизнеса возглавляют женщины

БАКУ /Trend/ - В Казахстане более 50 процентов субъектов малого и микро-бизнеса возглавляют женщины и эти цифры растут с каждым годом.

Как передает Trend, об этом сказала в среду директор ОФ «Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства» Динара Аллаберген в ходе панельной сессии на тему «Успешные примеры укрепления роли женщин в государственных учреждениях, частном секторе, неправительственных организациях» в рамках V форума "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

"Практика показывает, что женщины способны превратить в источник дохода даже свое хобби, начать зарабатывать и вносить вклад в семейный бюджет. Но зачастую для открытия собственного дела многим не хватает базовых знаний, не хватает стимула, мотивации, поддержки на этапах становления. С этой целью были открыты Центры развития женского предпринимательства, где проводится профильное обучение по выявленным потребностям женщин. Данный проект нацелен на стимулирование экономической активности женщин, а также устойчивое развитие центров женского предпринимательства", - отметила Аллаберген.

По ее словам, центры развития в регионах призваны стать единой площадкой для привития необходимых навыков и оказания практической помощи в сфере женского предпринимательства.

"На сегодняшний день за шесть месяцев прошли этапы консультирования и определения потребностей более 7335 женщин. Количество оказанных услуг — более 21 500, в том числе женщинам, относящимся к категории социально уязвимых слоев населения (30 процентов). В контексте возраста обратившихся мы видим повышенную активность женщин в возрасте от 30 до 49 лет и молодых девушек от 17 до 29 лет", - сказала она.

Исполнительный директор отметила, что наибольшее количество консультационных услуг направлено на выявление проблем и потребностей женщин для оказания дальнейшей поддержки, обучения (45 процентов), консультации для выбора необходимого обучения (23 процента), в связи с оборудованием (четыре процента), по ведению бизнеса (15 процентов), по обучению социальному предпринимательству и кооперации (13 процентов).