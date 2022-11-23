Одной из задач проекта «Одно село – один продукт» в Казахстане является развитие женской кооперации - Национальная ассоциация

БАКУ /Trend/ - С 2021 года в Казахстане запущен проект «Одно село – один продукт», который реализуется в пилотном режиме в 4 регионах страны.

Как передает Trend, об этом сказала в среду директор ОФ «Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства» Динара Аллаберген в ходе панельной сессии на тему «Успешные примеры укрепления роли женщин в государственных учреждениях, частном секторе, неправительственных организациях» в рамках V форума "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

По ее словам, проект реализуется в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангыстауской областях.

"Основной задачей проекта является объединение женщин-предпринимателей в аграрной сфере для создания уникальных товаров, имеющих рыночную привлекательность. Проект реализуется по следующим отраслям: производство изделий из хмеля, кондитерских изделий и т.д. Задачами проекта являются развитие женской кооперации и открытие уникальных производств», - сказала Аллаберген.