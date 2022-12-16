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266 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Казахстан Материалы 16 декабря 2022 08:29 (UTC +04:00)
266 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

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За сутки в Казахстане выявили 266 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

"На 16 декабря лечение от коронавируса продолжают получать в Казахстане 2 102 человека (–1 990+ и 112 КВИ-), из них в стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 774 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся - в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa, на аппарате ИВЛ – 1 пациент", - сообщили в министерстве.

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