Между Узбекистаном и Казахстаном принято 15 совместных документов

По завершении узбекско-казахстанского саммита в четверг состоялась церемония подписания двусторонних документов, передает Trend со ссылкой на "Kun.uz".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали исторические документы – Соглашение об установлении союзнических отношений и Соглашение о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

Кроме того, принято 15 документов, направленных на дальнейшее углубление многопланового сотрудничества на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран, крупных компаний.

Протокол о создании Центра международного промышленного сотрудничества «Центральная Азия», о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, соглашения о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования, о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях взаимного приезда и выезда граждан от 7 июля 2000 года.

Кроме того, приняты документы по стратегическим реформам, развитию электронной коммерции, меморандумы в сферах лесного хозяйства, государственной службы, «дорожные карты» по расширению сотрудничества между Ташкентом и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской, Джизакской и Туркестанской областями, реализация проектов в энергетике, химической промышленности, транспортно-логистические операции.

В ходе визита были подписаны торговые и инвестиционные соглашения на общую сумму 8 миллиардов долларов.