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Казахстан и Узбекистан реализуют проекты в нескольких сферах

Казахстан Материалы 23 декабря 2022 11:36 (UTC +04:00)
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты в нескольких сферах

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан дали старт реализации совместных проектов в ряде сфер.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

Данная договоренность была достигнута лидерами двух стран - Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках визита главы Казахстана в Узбекистан.

Проекты, реализуемые в Казахстане, включают в себя запуск производства бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте, а также автомобилей марки Chevrolet в Костанае.

Также, стороны достигли договоренности о создании производства минеральных удобрений в Навоийской области Узбекистана, создании логистического центра в Ташкентской области и строительстве жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Президенты выразили уверенность в том, что проекты позволят вывести уровень сотрудничества между странами на новый уровень.

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