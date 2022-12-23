Казахстан и Узбекистан реализуют проекты в нескольких сферах

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан дали старт реализации совместных проектов в ряде сфер.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

Данная договоренность была достигнута лидерами двух стран - Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках визита главы Казахстана в Узбекистан.

Проекты, реализуемые в Казахстане, включают в себя запуск производства бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте, а также автомобилей марки Chevrolet в Костанае.

Также, стороны достигли договоренности о создании производства минеральных удобрений в Навоийской области Узбекистана, создании логистического центра в Ташкентской области и строительстве жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Президенты выразили уверенность в том, что проекты позволят вывести уровень сотрудничества между странами на новый уровень.