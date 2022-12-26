ЕБРР обнародовал данные о портфеле проектов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Общая стоимость портфеля проектов Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане составляет 3,07 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, на данный момент в портфеле Банка находится 121 проект.

Около 71 процента портфеля, или 2,19 миллиардов долларов, выделено на инвестиции в развитие устойчивой инфраструктуры, 24 процента, что соответствует 740 миллионам долларов, на развитие индустрии, коммерции и агробизнеса. Оставшиеся 137 миллионов долларов, что составляет 5 процентов от общей суммы, были направлены на поддержку финансовых институтов.

В общей сложности лондонский банк инвестировал около 10 миллиардов долларов в 303 проекта в Казахстане.

В этом году ЕБРР отмечает 30-летие деятельности в Казахстане.