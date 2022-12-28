Казахстан ратифицировал важные международные соглашения

БАКУ /Trend/ -. Казахстан ратифицировал соглашение с Туркменистаном и Узбекистаном о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на Акорду.

Кроме того, документ регулирует вопросы обращения за помощью и оперативного реагирования на нее, упрощенного пересечения границ спасательными формированиями и условий их пребывания на территориях государств-сторон, а также ввоза и вывоза спасательных средств и оборудования в чрезвычайных ситуациях.

Соглашения предусматривают возможность подготовки специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств участников соглашения.

Соглашение между сторонами было достигнуто после того, как лидеры трех стран Центральной Азии подчеркнули важность выработки единого подхода к реагированию на кризис.