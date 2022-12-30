Президент Казахстана обозначил экономические приоритеты

БАКУ /Trend/ - Казахстан должен сосредоточиться на дальнейшем экономическом росте и достичь реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне не менее 4 процентов.

Об этом в пятницу передает Trend со ссылкой на "Акорду".

Выступая в Сенате Парламента Казахстана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в номинальном выражении ВВП превысит 250 миллиардов долларов.

«Также непростой задачей, которую Национальный банк и Правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и привлечь инвестиции», - отметил Президент.

Токаев также подчеркнул важность создания качественных рабочих мест, особенно для молодежи. В частности, он сказал, что приоритет должен отдаваться работам в сфере образования и здравоохранения.