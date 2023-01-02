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В Казахстане реорганизовано министерство экологии, геологии и природных ресурсов

Казахстан Материалы 2 января 2023 11:40 (UTC +04:00)
В Казахстане реорганизовано министерство экологии, геологии и природных ресурсов

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БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизовано министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента страны.

"Реорганизовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Другим указом главы государства канцелярия премьер-министра Казахстана преобразована в аппарат правительства республики. Он будет осуществлять координацию деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, а также проводить организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности премьер-министра и правительства страны

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