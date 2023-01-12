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138 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Казахстан Материалы 12 января 2023 08:43 (UTC +04:00)
138 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

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За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 138 человек, еще 5 человек заболели ковидной пневмонией, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Один человек, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался

11 января сообщалось о 175 заболевших коронавирусом, еще 9 человек заболели ковидной пневмонией, 1 человек скончался от пневмонии.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 404 тысячи 642 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 638 человек.

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