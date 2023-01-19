Президент Казахстана подписал указ о роспуске нижней палаты парламента Казахстана

Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Как передает Об этом передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 1 статьи 63 Конституции Республики Казахстан, статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» постанавляю:

1. Распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.

2. Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.

3. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

4. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.", - говорится в указе