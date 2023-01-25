«КазМунайГаз» рассматривает возможность иностранного и местного партнерства при проведении геологоразведки

БАКУ /Trend/ - Казахстанская "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает возможность стратегического партнерства как с ведущими иностранными, так и с местными компаниями на этапе разведки пяти местных перспективных нефтегазовых участков для разделения затрат и геологических рисков, связанных с геологическими исследованиями,

Об этом сообщили Trend в компании "КазМунайГаз".

В конце 2022 года КМГ впервые инициировала первичную разведку в рамках геологического изучения недр на пяти геологоразведочных участках, включая потенциальные запасы нефти и газа на геологоразведочных участках Березовский, Мугоджары, Жаркын, Северный Озен и Болашак.

"Работает виртуальная комната данных, которая позволяет потенциальным партнерам ознакомиться с имеющимися геолого-геофизическими данными для принятия решения о вхождении в эти проекты", - сообщил источник.

При этом КМГ как национальная компания имеет механизм "резервирования" территорий для последующего получения контрактов на недропользование в пределах выявленных новых перспективных участков.

По словам источника, запуск первичной разведки на пяти ранее недоразведанных перспективных нефтегазовых участках имеет важное значение в рамках стратегии развития компании.

"Это задел на будущее, необходимый для поддержания постоянного развития Компании в части прироста запасов углеводородов", — отметили в КМГ.

АО НК "КазМунайГаз" — государственная нефтегазовая компания Казахстана. Образована указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года путем слияния ЗАО "Казахойл" и ЗАО "Транспорт нефти и газа".