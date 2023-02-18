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90 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Казахстан Материалы 18 февраля 2023 07:46 (UTC +04:00)
90 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

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За минувшие сутки в Казахстане 90 человек заболели Covid-19 и трое - коронавирусной пневмонией, также известно об одном летальном исходе, сообщает пресс-служба минздрава страны, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 647 человек (–1 472+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находятся 112 пациентов, на амбулаторном – 1 535 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате

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