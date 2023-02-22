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В Казахстане заявили, что не останавливали добычу нефти из-за ситуации на КТК

Казахстан Материалы 22 февраля 2023 08:21 (UTC +04:00)
В Казахстане заявили, что не останавливали добычу нефти из-за ситуации на КТК

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Казахстан не прекращал добычу нефти из-за того, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти в связи со штормом в порту Новороссийска. Об этом сообщил в среду журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По КТК ситуацию вы сами видели, что происходит со штормами на Черном море. В этой ситуации отгрузку совершать нельзя, это очень опасно. Сейчас ожидаем, что в четверг по прогнозу в 16:00 должна установиться нормальная погода, которая позволит танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку. Пока на резервуарный парк работаем, добычу не останавливали", - сказал он.

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