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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,1

Казахстан Материалы 23 февраля 2023 07:38 (UTC +04:00)
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,1

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Сетью сейсмических станций 23 февраля в 424 км на северо-восток от г. Алматы, на территории Казахстана, зарегистрировано землетрясение, сообщает сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований», передает Trend со ссылкой на "Казинформ".

«Землетрясение зафиксировано в 8 часов 01 минуту 28 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 10,3. Магнитуда 4,1. Координаты эпицентра 45.76° с.ш. 80.88° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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