ЕБРР оказывает Казахстану помощь в сокращении вредных выбросов - управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказывает Казахстану помощь в сокращении вредных выбросов.

Об этом Trend сказала управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

По ее словам, в 2022 году ЕБРР подписал 15-летний кредит в размере 130 миллиардов казахстанских тенге (260 миллионов евро) для Алматинской электростанции на модернизацию комбинированной теплоэлектростанции № 2 (ТЭЦ-2) к году завершения.

"Это будет способствовать полной замене угля природным газом. Угольная ТЭЦ-2 является крупнейшим поставщиком тепла в городе, на долю которого приходится примерно треть вредных выбросов в городе Алматы", - сказала она.

Как пояснила Харгитаи, модернизация поможет полностью устранить пыль, содержащую атмосферные твердые частицы и оксиды серы, сократить выбросы оксидов азота на более чем 86 процентов и ежегодные выбросы CO2 - на 55 процентов.

Она также отметила, что ежегодные инвестиции ЕБРР в Казахстан составили 525 миллионов долларов (480 миллионов евро) в рамках 14 проектов.

"Наши ежегодные выплаты в стране достигли 600 миллионов долларов (более 550 миллионов евро)", - добавила Харгитаи.

Отметим, что текущий портфель ЕБРР в Казахстане, по состоянию на 1 января 2023 года, составил 2,91 миллиарда евро. Портфель рассчитан на реализацию 122 текущих проектов.