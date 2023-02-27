Казахстанский холдинг увеличил выработку электроэнергии в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - АО "Самрук-Энерго", крупнейший казахстанский энергетический холдинг, увеличил производство электроэнергии в 2022 году.

Как сообщил Trend в понедельник источник в компании, энергопроизводящими компаниями холдинга было выработано 35 884,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 0,8 процента превышает показатель 2021 года.

В то же время объекты ВИЭ холдинга также увеличили производство в прошлом году. По итогам 2022 года выработка электроэнергии составила 417,5 миллиона киловатт-часов, что на 34,6 процента выше по сравнению с 2021 годом. При этом доля электроэнергии предприятий ВИЭ "Самрук-Энерго" в январе-декабре 2022 года составила 8,3 процента от объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии в Казахстане.

По словам источника, ТОО "Богатырь Комир", угледобывающая компания в структуре холдинга, за январь-декабрь 2022 года добыла 42 473,2 тысячи тонн каменного угля. При этом реализованный объем угля в прошлом году составил 42 409,4 тысячи тонн, из них на внутренний рынок Казахстана пришлось 32 324,9 тысячи тонн, на экспорт в Россию – 10 084,5 тысячи тонн.

Как отметили в компании, доля "Самрук-Энерго" на электрэнергетическом рынке Казахстана остается лидирующей и составляет 31,7 процента.

"Самрук-Энерго" - это крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане. Его основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля.

В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе флагманы энергетики Казахстана - ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" и АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", крупнейшая угледобывающая компания ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Алатау Жарық компаниясы", ТОО "АлматыЭнергоСбыт", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС", ветровые и солнечные электростанции.