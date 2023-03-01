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Еще 19 казахстанских компаний смогут экспортировать продукцию в Саудовскую Аравию

Казахстан Материалы 1 марта 2023 07:26 (UTC +04:00)
Еще 19 казахстанских компаний смогут экспортировать продукцию в Саудовскую Аравию

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В результате активного сотрудничества между Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана и Управлением по пищевым продуктам и медикаментам Саудовской Аравии и при поддержке посольства Казахстана, в реестр предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Саудовскую Аравию, включены под гарантии комитета еще 15 казахстанских мясоперерабатывающих заводов и 4 компании по производству меда и пчеловодческой продукции. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ.

Таким образом, в реестре находятся в общей сложности 34 отечественных сельхозтоваропроизводителея, которые могут поставлять продукцию животного происхождения на территорию Саудовской Аравии.

С актуальной версией реестра можно ознакомиться по ссылке.

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