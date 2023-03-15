В Казахстане расширили возможности инвесторов для запуска новых проектов

Правительство Казахстана с февраля текущего года значительно расширило для крупных инвесторов возможности по запуску новых и модернизации действующих проектов в республике. Об этом сообщила в среду пресс-служба кабинета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно внесенным поправкам исключен перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах. Данное соглашение фиксирует налоговые ставки на срок до 10 лет, а инвестор в обмен обязуется вложить значительные средства в запуск или модернизацию какого-либо производства, обучение казахстанских кадров", - говорится в сообщении.

Кроме того, определен список запрещенных видов деятельности. "Это значит, что теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах", - пояснили в пресс-службе.

К запрещенным видам отнесены, в частности, отнесены производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции; проведение лотереи; деятельность в сфере игорного бизнеса. "В общей сложности 14 пунктов. По всем остальным направлениям ограничений нет", - отметили в правительстве страны.