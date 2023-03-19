Явка на парламентских выборах в Казахстане составляет 30,65 % - ЦИК

Явка на парламентских выборах в Казахстане составляет 30,65%. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Согласно представленным территориальными избирательными комиссиями, областей, городов республиканского значения и столицы, в 12:00 по времени Астаны явка граждан в регионах составила:

1. по Абайской области - 33,58 %;

2. по Акмолинской области - 33,63%;

3. по Актюбинской области - 33,18 %;

4. по Алматинской области - 34,41%;

5. по Атырауской области - 30,66%;

6. по Западно-Казахстанской области - 33,61%;

7. по Жамбылской области - 35,82%;

8. по Жетысуской области - 33,15%;

9. по Карагандинской области - 34,19%;

10. по Костанайской области - 37,39%;

11. по Кызылординской области - 32,78%;

12. по Мангистауской области – 32,43%;

13. по Павлодарской области – 34,26%;

14. по Северо-Казахстанской области - 32,81%;

15. по Туркестанской области - 38,29%;

16. по Улытауской области - 34,61%;

17. по Восточно-Казахстанской области - 34,16%;

18. по городу Астане - 23,35%;

19. по городу Алматы – 11,25%;

20. по городу Шымкенту – 19,6%.

«Наиболее активные избиратели находятся в Туркестанской, Костанайской и Жамбылской областях. Всего по состоянию на 12:00 бюллетени получили 3 687 608 граждан республики. Это 30,65% граждан, включенных в список», - сказала Сабила Мустафина.

В настоящее время голосование проходит на 10 164 избирательных участках, из них 18 участков при представительствах Республики Казахстан в 17 иностранных государствах.