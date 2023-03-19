Явка на парламентских выборах в Казахстане составляет 46,84% - ЦИК

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:00 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84 % от общего количества граждан, включенных в списки. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на ЦИК.
В том числе:
1. по Абайской области–52,28%
2. по Акмолинской области –52,12%
3. по Актюбинской области –51,28%
4. по Алматинской области –52,13%
5. по Атырауской области –36,15%
6. по Западно-Казахстанской области –55,14%
7. по Жамбылской области –58,32%
8. по Жетысуской области –52,41%
9. по Карагандинской области –56,97%
10. по Костанайской области –62,36%
11. по Кызылординской области –54,31%
12. по Мангистауской области –49,18%
13. по Павлодарской области –51,24%
14. по Северо-Казахстанской области –49,68%
15. по Туркестанский области –48,37%
16. по Улытауской области–52,29%
17. по Восточно-Казахстанской области –58,69%
18. по г. Астана –33,65%
19. по г. Алматы –15,38%
20. по г. Шымкент –35,61%
Следующая оперативная информация будет представлена в 16:10 часов.