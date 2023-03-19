Казахстанцы активно голосуют на выборах на избирательном участке в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку, открытый при Посольстве Казахстана в Азербайджане, избирательный участок № 262 принимает граждан Казахстана с 07:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства.

Избирательный процесс организован на хорошем уровне, созданы все условия для выражения гражданской позиции избирателей.

Работу участка контролируют наблюдатели из Парламентской Ассамблеи СНГ.

По данным консульского отдела, в выборах принимают участие более 140 граждан Казахстана, постоянно и временно проживающих в Азербайджане. Среди них те, кто приезжает на избирательный участок из других городов. А что касается граждан, которые находятся в стране в официальных, личных и туристических целях, то они тоже проявляют неравнодушие к акции.

В целом наблюдаются политическая активность и интерес со стороны граждан Казахстана.

«Граждане Казахстана, состоящие на консульском учете, и соотечественники, находящиеся в этот день в Баку по разным причинам, в том числе и в рамках служебных командировок, имеют возможность проголосовать на этом избирательном участке. В настоящее время выборы проходят без нарушений, соблюдаются все требования в соответствии с избирательным законодательством», - сообщил председатель избирательной комиссии Жандос Нурмухамбетов.

Голосование на избирательном участке продолжится до 20:00 по местному времени.