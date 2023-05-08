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Касым-Жомарт Токаев посетит Китай

Казахстан Материалы 8 мая 2023 12:32 (UTC +04:00)
Касым-Жомарт Токаев посетит Китай

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17-19 мая Токаев посетит с государственным визитом Китай, сообщает передает Trend со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

В Сиане президент Казахстана проведет переговоры с председателем КНР.

Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

Токаев также примет участие в саммите «Центральная Азия + Китай» и встретится с руководителями крупных китайских компаний.

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