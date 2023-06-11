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Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре

Казахстан Материалы 11 июня 2023 12:51 (UTC +04:00)
Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре

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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области, передает Trend.

"Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства", - сказал Токаев в ходе встречи с семьями погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы".

По последним данным, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек.

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