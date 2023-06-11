БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области, передает Trend.

"Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства", - сказал Токаев в ходе встречи с семьями погибших в результате масштабного пожара в природном резервате "Семей орманы".

По последним данным, в результате пожара в Абайской области погибли 14 человек.