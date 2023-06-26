Азербайджан, Казахстан и Грузия совместно развивают ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Стремясь развить региональное транспортное сообщение и расширить торговлю, железнодорожные администрации Азербайджана, Казахстана и Грузии предпринимают шаги по сотрудничеству в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщает Trend.

Как отмечает администрация "Казахстанских железных дорог" (КТЖ - Казахстан Темир Жолы), соответствующее соглашение было подписано между КТЖ и "Грузинской железной дорогой" в ходе официального визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Грузию. До этого аналогичное соглашение было подписано с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в Баку.

Соглашение, которое основано на договоренностях о совместной деятельности, достигнутых между сторонами 4 мая 2023 года в Тбилиси, устанавливает основополагающие принципы создания и функционирования совместного предприятия (СП), занимающегося развитием ТМТМ.

Для проработки вопросов открытия, регистрации и деятельности СП сформирована дорожная карта. СП будет создано на базе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) до конца текущего года.

ТМТМ, или Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через несколько стран региона. Это маршрут, альтернативный традиционным коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный маршрут, который соединяет восточные районы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.