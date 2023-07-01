Токаев назвал бескомпромиссной борьбу с организованной преступностью

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, выразил свою обеспокоенность организованными формами преступности, которые представляют огромную опасность для страны и общества, передает Trend.

Токаев подчеркнул важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками, основываясь на опыте и событиях в геополитической сфере. Он отметил, что нельзя и не должно быть места для тайных договоренностей, сделок или сотрудничества с преступным миром. Президент также подчеркнул, что героизация преступников является недопустимой.

Токаев отметил, что преступность в конечном счете направлена против государства и законопослушных граждан, она пытается навязывать свою волю и ставить политические условия.

Он подчеркнул необходимость четкого разграничения между законопослушностью и правонарушениями. Президент подчеркнул, что соблюдение закона и порядка должны быть строго соблюдаемыми в обществе, чтобы говорить о развитии и прогрессе страны. Токаев подчеркнул, что борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, и каждое нарушение должно быть наказано.