Казахстан намерен усилить финансовое стимулирование экспорта

БАКУ /Trend/ - Казахстан активно работает над улучшением экосистемы продвижения экспорта через законодательные меры. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана, Серик Жумангарин, сообщил о разработке проекта Закона "Об экспортно-кредитном агентстве", который расширит финансовые стимулы для экспортеров, передает Trend.

Жумангарин отметил, что для успешного продвижения несырьевых товаров Казахстана на международных рынках создана система государственной поддержки экспортеров, включающая 20 финансовых и нефинансовых инструментов, а также программу экспортной акселерации. В первом полугодии участники программы заключили экспортные контракты на сумму около $70 млн. Прием заявок на участие в программе на текущий год завершен, и планируется отобрать 110 новых компаний.

В текущем году были проведены 6 торговых миссий, в которых участвовали 110 казахстанских и более 500 зарубежных компаний. Были подписаны экспортные контракты на сумму свыше $330 млн.

Министр также уточнил, что в 2022 году была предоставлена поддержка более 200 компаниям на сумму 8,8 млрд тенге в рамках возмещения затрат.

Были определены 5 приграничных хабов, направленных на развитие промышленной кооперации: МЦПК "Центральная Азия" (Казахстан - Узбекистан), ИТЛК (Казахстан - Кыргызстан), ЦТТ "Евразия" (Казахстан - Россия), "Каспий" (прикаспийские регионы) и "Хоргосский узел" (Казахстан - КНР).