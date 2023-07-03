Казахстан укрепляет торговые отношения с Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - В Министерстве национальной экономики Казахстана была проведена встреча министра национальной экономики Казахстана Алибека Куантырова с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода, передает Trend.

Во время встречи А. Куантыров выразил свою благодарность за приглашение принять участие в Экономическом форуме стран Центральной Азии, который пройдет 14-15 сентября в Душанбе в рамках Саммита Глав государств Центральной Азии.

Он отметил, что проведение таких форумов является отличной платформой для диалога и позитивного влияния на развитие экономики и торговли между двумя странами. Он также подчеркнул, что отношения между странами в целом основаны на крепких братских связях.

З. Завкизода подчеркнул положительное развитие экономических отношений между двумя странами и отметил, что Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана.

Стороны договорились продолжать укреплять сотрудничество в сфере торговли и обсудили вопросы, связанные с реализацией Дорожной карты по увеличению товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном на 2023-2024 годы.

Общий объем товарооборота между двумя странами составил 1,4 млрд. долларов США в 2022 году, что на 18,5% выше, чем в предыдущем году.