Токаев назначил нового посла Казахстана в России

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Даурена Абаева новым послом Республики Казахстан в Российской Федерации. Информацию об этом сообщила пресс-служба президента, передает Trend.

Согласно указу главы государства, Даурен Абаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России.

16 июня президент Токаев освободил Ермека Кошербаева с поста посла Казахстана в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Даурен Абаев родился в 1979 году. В прошлом он занимал должности министра информации и общественного развития, а также первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана. Он также был пресс-секретарем и советником первого президента республики Нурсултана Назарбаева с 2011 по 2016 годы. С января 2022 года по январь 2023 года он занимал должность министра культуры и спорта, а с марта текущего года был назначен на пост заместителя генерального секретаря СНГ.