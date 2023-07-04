БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества с США во всех сферах.

Как передает Trend, об этом говорится в поздравлении Токаева Президенту США Джозефу Байдену по случаю Дня независимости.

Президент Казахстана отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата и отношений между народами двух стран.

Токаев также выразил признательность американской стороне за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии.