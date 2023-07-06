Токаев назвал Астану колыбелью единства и процветания Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летию Астаны, что есть все основания называть Астану "колыбелью единства и процветания", передает Trend.

Глава государства подчеркнул, что Астана является динамично развивающимся городом с возрастающим международным авторитетом.

Астана была удостоена звания "Город мира" по решению ЮНЕСКО, отметил президент.

"Сегодня Астана также является площадкой для межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, что подтверждают съезды лидеров мировых и традиционных религий. Столица Казахстана объединяет представителей различных конфессий. В свое время Папа Римский Иоанн Павел II почетно посетил нас, а в прошлом году наш город посетил Папа Франциск, оценивший высоко вклад нашей страны в укрепление мира и согласия и поддержавший добрые начинания. Это действительно большая честь для нас", - отметил Токаев.