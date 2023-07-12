Уровень соответствия стандартам по безопасности полетов в Казахстане составляет 82%

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Казахстане уровень соответствия стандартам по безопасности полетов составляет 82%, что сопоставимо со средним показателем стран-членов Европейского агентства по безопасности полетов.

Как передает Trend, об этом сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Согласно информации, выпущен электронный бюллетень Плана мероприятий по выполнению Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов на следующий год. Данный План представляет запланированные проверки ИКАО авиационных властей государств-членов на предстоящий период.

Согласно опубликованному Плану, проведение аудита ИКАО авиационных властей Казахстана в 2023 и 2024 годах не планируется.

Напомним, что ИКАО осуществляет выбор государств для проведения проверок в рамках Универсальной программы на основе различных факторов. В частности, показатели рисков, результаты предыдущих проверок, масштабы авиационной деятельности в государстве и прогресс, достигнутый государствами в устранении выявленных недостатков.