Экономика Казахстана выросла за первое полугодие 2023 года

БАКУ /Trend/ - По итогам шести месяцев текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на заседании правительства.

"По итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг – 4,9%", - сказал он.

По словам министра, темп роста инвестиций в основной капитал составил 13%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 56,8%, торговле – на 32,2%, сельском хозяйстве – на 22,1%, образовании – на 21,5%, а также в промышленности – на 10,9%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 11,4%.

"В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в области Абай, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и городе Шымкенте", - добавил министр.