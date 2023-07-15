В Казахстане выросли цены на авто

БАКУ /Trend/ - Финансирование льготного автокредитования в Казахстане осуществлялось без предварительного обеспечения необходимым количеством автомобилей отечественной сборки для удовлетворения спроса населения, что в свою очередь спровоцировало рост цен на автомобили.

Как передает Trend, об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Агентством, в рамках проведенного анализа, установлено, что рынок услуг автокредитования за период 2020, 2021 годы и 9 месяцев 2022 года является высококонцентрированным, на котором осуществляют деятельность 16 кредитных организаций. При этом, 70% рыночной доли приходится на АО "Евразийский Банк", АО "Банк Центр Кредит" и АО "Kaspi Bank".

В ведомстве отметили, что в 2022 году наблюдается рост объемов автокредитов у АО "Евразийский Банк" и АО "Банк Центр Кредит" за счет участия в программе льготного автокредитования (предел ГЭСВ – 7,5%).

Наибольший объем выданных автокредитов вне льготной программы принадлежит АО "Kaspi Bank", занятый автокредитованием на вторичном рынке в том числе посредством цифровой платформы "Колеса".

Между тем, в коммерческом сегменте отмечаются высокие процентные ставки - 33% (предел ГЭСВ – 40%), риски навязывания кредитной и страховой организации.