Стало известно какая область Казахтана производит сельхозпродукции больше

БАКУ /Trend/ - Более 100 инвестпроектов на сумму свыше 1 млрд долларов планируют реализовать в течение трех лет в Акмолинской области Казахстана.

Как передает Trend, об этом заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, выступая на торжественном открытии ежегодного Казахстанского Дня поля "Jańa Dala / Green Day 2023".

"В рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению продовольственной безопасности мы достигли значительных результатов, являясь одним из крупнейших зерносеющих регионов республике. Мы занимаем чуть более 5% территории страны, но производим 15% выпускаемой сельхозпродукции в нашей стране", - сказал он.

По его словам, каждый четвертый килограмм выращиваемой в Казахстане пшеницы, высоко ценимый на мировом рынке, выращивается именно в Акмолинской области.