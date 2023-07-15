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Стало известно какая область Казахтана производит сельхозпродукции больше

Казахстан Материалы 15 июля 2023 06:15 (UTC +04:00)
Стало известно какая область Казахтана производит сельхозпродукции больше

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - Более 100 инвестпроектов на сумму свыше 1 млрд долларов планируют реализовать в течение трех лет в Акмолинской области Казахстана.

Как передает Trend, об этом заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, выступая на торжественном открытии ежегодного Казахстанского Дня поля "Jańa Dala / Green Day 2023".

"В рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению продовольственной безопасности мы достигли значительных результатов, являясь одним из крупнейших зерносеющих регионов республике. Мы занимаем чуть более 5% территории страны, но производим 15% выпускаемой сельхозпродукции в нашей стране", - сказал он.

По его словам, каждый четвертый килограмм выращиваемой в Казахстане пшеницы, высоко ценимый на мировом рынке, выращивается именно в Акмолинской области.

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