Казахстан планирует увеличить поставки зерна в Китай

БАКУ /Trend/ - В Казахстан прибыло руководство китайской компании COFCO. Потенциал экспорта казахстанской пшеницы в КНР, в также действующее соглашение обсудили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев и вице-президент компании COFCO Чжу Цзэ, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Глава МСХ отметил большие возможности Казахстана по производству высококачественной и органической сельскохозяйственной продукции, а также продуктов питания.

Министр напомнил о рекордных показателях урожая в прошлом году. Собрано 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 16,4 млн тонн пшеницы.

В планах увеличить объемы ежегодных поставок в Китай до 1 млн тонн зерновозами и крытыми вагонами.