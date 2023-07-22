В Казахстане за месяц продали около 2,8 тыс. золотых слитков

БАКУ /Trend/ - В Казахстане 2 791 мерный слиток общим весом 123,4 кг продан банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в июне 2023 года.

Как передает Trend, сообщила пресс-служба Нацбанка Казахстана.

"Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 132 396 золотых слитков общим весом 4,5 т. Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 34 526 штук. Далее следуют 5-граммовые – 30 034 штуки (23%), 100-граммовые – 27 626 штук (21%), 20-граммовые – 24 327 штук (18%), и 50-граммовые – 15 883 штуки (12%). Наибольшие объемы реализации мерных слитков в июне 2023 года пришлись на следующие регионы: Алматы (1 404 штуки, 50%), Шымкент (627 штук, 22%) и Астана (168 штук, 6%)" - сообщили в пресс-службе Нацбанка.