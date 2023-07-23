Казахстан не планирует принимать чемпионат мира по футболу в 2034 году

БАКУ /Trend/ - Казахстан не планирует проводить чемпионат мира по футболу совместно с Узбекистаном в 2034 году. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта Казахстана, передает Trend.

«Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует», — заявили в министерстве.