Казахстан нарастил экспорт стройматериалов

БАКУ /Trend/ - Объемы экспорта стройматериалов Казахстана выросли на 44%, достигнув 100,1 млн долларов.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии Казахстана.

За январь-май 2023 года на рынке строительных материалов Казахстана заметны существенные успехи. По данным МИИР, объем рынка составил 606,6 млрд тенге, а доля отечественных товаропроизводителей увеличилась до 67%, что на 5 процентных пунктов выше уровня аналогичного периода 2022 года. При этом, доля импортной продукции сократилась до 33%.

Увеличение объемов производства стройматериалов произошло благодаря росту выпуска таких наименований, как огнеупорные изделия (+6,4% до 112 тыс. тонн), керамические неогнеупорные кирпичи (+37,6% до 816 тысяч кубометров), силикатные и шлаковые кирпичи (+3,8% до 454 тысяч тонн), строительные растворы (+8,7% до 718 тысяч тонн), листовое стекло (7,1 млрд тенге), а также плитки, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня (+6,5% до 2,2 млн тонн).

Также на рост производства повлияло увеличение объемов строительных работ, который за январь-май составил на 12,1%. Это связано со строительством и ремонтом нежилых зданий (+17,9%) и сооружений (+14,7%). Объем строительно-монтажных работ составил 1 312,9 млрд тенге. Вместе с этим на 15,4% увеличилась общая площадь введенного в эксплуатацию жилья (5 470,3 тысячи квадратных метров).

Как отметили в ведомстве, повышение доли ОТП содействовало росту общего объема производства в отрасли стройматериалов на 16%, достигнув отметки в 451,5 млрд тенге. Также значительное увеличение доли ОТП повлияло на рост объемов экспорта на 44%.

Наиболее заметный прирост экспорта наблюдался в таких категориях товаров, как листовое стекло (до 8,5 тысячи тонн) за счет поставок в Узбекистан (до 6 108,5 тонн) и Таджикистан (до 2 396,7 тонн), трубы, трубки и шланги (до 285 тонн), а также цементы огнеупорные, растворы строительные (до 13 тысяч тонн).