За полгода в Казахстане ввели в эксплуатацию свыше 16 тыс. жилых объектов

БАКУ /Trend/ - Более 7,1 млн кв.м. жилья введено в эксплуатацию в Казахстане за шесть месяцев текущего года, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как передает Trend, об этом сообщает Бюро национальной статистики страны.

Так, с января по июнь 2023 года в Казахстане введено в эксплуатацию 16 677 жилых объектов. Из них 16 083 – индивидуальные дома, 574 – многоквартирные, остальные 20 – общежития.

В многоквартирных домах введено 63,1 тысячи квартир. Это на 15,1% больше по сравнению с прошлым годом. 7,6% многоэтажек построено государственными строительными компаниями, 91,2% – частными, 1,2% – иностранными.