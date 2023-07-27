В Казахстане утвердили план противодействия теневой экономике

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана одобрило Комплексный план мероприятий по борьбе с теневой экономикой на период с 2023 по 2025 годы, передает Trend. Этот план был разработан Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с соответствующими государственными органами и подписан Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым.

План предусматривает внедрение комплексных мер, направленных на улучшение налогового и таможенного администрирования, обеспечение конкуренции и эффективного распределения бюджетных средств, а также защиту населения от нелегальной деятельности и других негативных явлений. Среди основных мер, которые будут реализованы, включены повышение эффективности таможенного контроля, оптимизация таможенных процедур, а также введение дополнительных мер для борьбы с административными правонарушениями.

Планируется сокращение доли теневого оборота в оптовой и розничной торговле до 5% к 2025 году (в 2022 году этот показатель составлял 6,7%). В сфере транспорта и складирования также планируется достичь уровня в 2,4% (по сравнению с 3,2% в 2022 году).

Одной из целей реализации Плана также является сокращение неформальной занятости и пресечение незаконной деятельности. К 2025 году планируется увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 36% в 2022 году до 37,5%.