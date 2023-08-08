Казахстан снизит инвестиционный визовый порог для иностранных инвесторов

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова рассказала о последних шагах, предпринятых для упрощения процесса въезда в страну для потенциальных инвесторов, сообщает Trend.

В рамках второго направления, связанного с бизнес-иммиграцией, активно внедряются меры по расширению инвестиционной привлекательности страны. Для инвесторов категории А-5, например, было упрощено получение разрешений на использование иностранной рабочей силы. С начала текущего года такого рода инвестиционные визы были выданы 76 иностранным гражданам. Важным шагом стало упрощение процедуры получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) и электронной цифровой подписи (ЭЦП) через заграничные представительства на основе "одного заявления" для потенциальных инвесторов.

Кроме того, в планах министра, будет уменьшен инвестиционный визовый порог для предпринимателей-инвесторов. Введена новая долгосрочная инвесторская виза А-6, которая также предоставляет право на оформление видов на жительство. Также был утвержден процесс выдачи карты «Ата жолы» для этнических казахов, имеющих успешный опыт бизнеса за границей. На сегодняшний день фонд "Отандастар" уже сформировал предварительный список из 50 этнических казахов, которым будет выдана карта "Ата жолы". В настоящее время проводятся необходимые подготовительные работы по этому вопросу.