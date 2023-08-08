Казахстан утвердил ставки таможенных сборов за транзитные декларации

Вступило в силу решение о нулевой ставке таможенного сбора при декларировании экспресс-грузов и товаров в Казахстане, сообщает Trend.

Правительство Республики Казахстан утвердило соответствующее постановление, которое устанавливает ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов.

Согласно информации, постановление начнет действовать через 10 календарных дней после дня его официального опубликования, что означает с 15 августа 2023 года (опубликовано 4 августа 2023 года в ЭКБ НПА РК в электронном виде). Соответственно, данное постановление вписывается в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который предусматривает, что виды и ставки таможенных сборов определяются национальным законодательством членов ЕАЭС.

Постановление, разработанное согласно пункту 2 статьи 76 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", целью которого является облегчение и стимулирование процессов связанных с бизнес-иммиграцией и инвестиционной привлекательностью страны.

Постановление также предусматривает индексацию затрат органов государственных доходов, что позволяет установить ставки таможенных сборов в месячных расчетных показателях (МРП).

Ключевым аспектом данного постановления является введение нулевой ставки таможенного сбора при декларировании экспресс-грузов и товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. Также предоставляется возможность плательщикам подавать письменные заявления или перечни товаров вместе с соответствующими документами вместо таможенной декларации, при этом удерживая нулевую ставку таможенного сбора.