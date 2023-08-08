Незаконно приватизированные ж/д объекты вернут в собственность Казахстана

Ряд важных объектов в сфере железнодорожного транспорта возвращаются в государственную собственность. Суд признал недействительной сделку по передаче этих объектов в конкурентную среду, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

На заседании, посвященном вопросам демонополизации экономики, правительство ознакомилось с отчетом о текущем ходе возвращения данных объектов. Были выявлены случаи неправомерного использования порученного имущества. Следственные органы арестовали эти активы и временно передали управление "Казахстан темир жолы" до окончательного процессуального решения.

Алихан Смаилов, премьер-министр Казахстана, дал указание активизировать работы по возврату аналогичных объектов в других регионах страны, при этом сохраняя рабочие процессы и заботясь о работниках.

Также находящаяся в частной собственности организация в сфере здравоохранения может вернуться в собственность республики. Предварительные данные указывают на то, что частная компания, которой было передано управление этим активом, длительное время не выполняет свои обязательства в соответствии с основными направлениями деятельности, нарушая тем самым условия инвестиционной программы.

В правительстве Казахстана подчеркнули, что будет создана межведомственная комиссия, результаты работы которой послужат основанием для принятия окончательного решения о целесообразности расторжения контракта и возвращении активов в государственную собственность.