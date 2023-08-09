Премьер Казахстана призвал привлекать в страну высококвалифицированных специалистов

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана, Алихан Смаилов, заявил на заседании правительства, что Концепция миграционной политики до 2027 года направлена на улучшение существующих и разработку новых подходов к управлению миграционными процессами, передает Trend.

Согласно словам премьера, одним из основных направлений этой концепции является привлечение в страну высококвалифицированных специалистов, включая предпринимателей и потенциальных инвесторов.

Он подчеркнул, что возможно привлечение бизнесменов и специалистов с востребованными навыками из других стран, но также необходимо сосредоточить внимание на стимулировании миграции граждан внутри страны, особенно в регионы с недостатком рабочей силы.

Алихан Смаилов также отметил, что важно усилить усилия по расширению академической мобильности с иностранными университетами, привлечению иностранных преподавателей и молодых ученых.