В Казахстане запустят проект по переработке золотосодержащего концентрата

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проинформировали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании PolyMetal International plc, сообщает Trend.

Общий объем инвестиций в проект по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с целью получения 15 тонн золота составит 347 миллиардов тенге.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев получил информацию о текущем состоянии предприятий в сфере электроэнергетики. Аким области Асаин Байханов заверил, что в 2024 году завершится модернизация энергоблоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также электростанции № 7 в городе Аксу.

Помимо этого, Асаин Байханов доложил о перспективах расширения производства продуктов питания. По его словам, в регионе развиваются производство и переработка молока; в текущем году также строятся 10 новых современных ферм с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов тенге.

Кроме того, главе государства доложили о проектах по строительству двух заводов в Экибастузе.

В заключение, Касым-Жомарт Токаев поручил гарантировать выполнение планов по социально-экономическому развитию и продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов.