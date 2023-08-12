Казахстан привлечет китайских инвесторов для развития сельского хозяйства

Согласно информации, опубликованной на странице в Facebook министра торговли и интеграции Республики Казахстан Серика Жумангарина, рассматривается возможность привлечения китайских инвесторов для развития сельского хозяйства в стране, сообщает Trend.

В своем сообщении, вице-премьер объявил о предстоящем визите в Китай, где планируется изучить опыт соседней страны. По планам, в ходе поездки будут посещены четыре города: Шэньчжэнь, Цзинань, Пекин и Урумчи. Основная цель этой поездки - привлечение инвесторов для развития сельского хозяйства.

Серик Жумангарин подчеркнул, что Китай обладает ценным опытом в области технологий водосбережения, который может быть весьма полезен для Казахстана в контексте более эффективного использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. Министр также отметил, что в Казахстане имеется достаточно воды, но недостаточно усилий для ее сохранения.

В сообщении указано, что планируется обсудить различные вопросы с главой Союза ученых-аграриев Республики Казахстан. Под руководством Министерства сельского хозяйства уже разработан проект дорожной карты по эффективному использованию воды в сельском хозяйстве на период 2023-2026 годов.

Документ включает в себя множество проектов, таких как создание емкостей для сбора и хранения талых вод, реконструкция и модернизация межгосударственных каналов на территории Казахстана, улучшение системы учета воды из соседних стран, внедрение мер государственной поддержки, диверсификация посевных площадей, использование современных систем учета воды и технологий водосбережения, а также другие мероприятия.