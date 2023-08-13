Состоялась встреча министров обороны Казахстана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В казахстанском городе Актау министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с коллегой из Узбекистана Баходиром Курбановым, передает Trend.

Руководители оборонных ведомств посетили военные объекты Актауского гарнизона, где проходит второй этап совместного оперативно-тактического специального учения «Канжар-2023».

Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере боевой подготовки, военного образования и военно-патриотического воспитания.

По мнению министров, совместное выполнение учебно-боевых задач на учениях позволяет добиться оперативности, слаженности действий штабов и подразделений, освоить новые формы и методы ведения боя. Также они отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сфере военного образования.

В завершение встречи представители оборонных ведомств выразили уверенность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества.